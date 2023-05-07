لجان الشورى المتخصّصة تناقش عددًا من تقارير الأداء السنوية لأجهزة حكومية

عقدت لجنةُ الإعلام إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، اليوم؛ اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي بن أحمد القرني؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات المحالة من المجلس إلى اللجنة؛ تمهيدًا لتقديم تقاريرها المتضمّنة رأيها وتوصياتها بشأنها أمام المجلس خلال الفترة القادمة.
وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، مناقشةُ ما ورد في التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1444/1443هـ، كما ناقشت اللجنةُ خلال الاجتماع التقريرَ السنويَّ لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1444/1443هـ، والمعلومات الواردة فيه حول أداء الوكالة خلال عام التقرير.
واستعرضت اللجنةُ خلال الاجتماع، الجهودَ التي تقوم بها الجهات في ضوء ما ورد في تقاريرها السنوية.
من جانب آخر عقدت لجنة الطاقة والصناعة اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة بن حسن عارف، ناقشت خلاله الموضوعات المحالة لها من المجلس، والتي تضمّنت تقاريرَ أداء سنوية لعددٍ من الجهات الحكومية، ومذكرات تفاهم وتعاون في مجال الطاقة والصناعة.
وتضمّن جدول أعمال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، مناقشة التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 1444/1443هـ، كما ناقشت اللجنةُ التقريرَ السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1444/1443هـ.
إلى ذلك عقدت اللجنةُ الصحية في مجلس الشورى أيضًا اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن بن سالم آل مصلوم، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المحالة لها من المجلس؛ تمهيدًا للرفع بتقاريرها خلال الفترة القادمة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة ما جاء في التقرير السنوي لهيئة الصحة العامة للعام المالي 1444/1443هـ، والمعلومات الواردة فيه المتعلّقة بما تقوم به الهيئة من جهود، كما ناقشت اللجنةُ في ذات الاجتماع التقريرَ السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1444/1443هـ، كما جرى بحثُ ما ورد في التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1444/1443هـ.
ودرست اللجنةُ خلال الاجتماع، الأعمالَ والجهود التي تقوم بها الجهات التي تقع ضمن اختصاصاتها في ضوء ما ورد في تقاريرها السنوية ذات العلاقة بأدائها خلال عام التقرير.
يذكر أن لجان مجلس الشورى المتخصصة تناقش كلّ منها حسب اختصاصاتها، الموضوعات التي تحال لها من المجلس؛ وذلك لدراستها باستفاضة، وتقديم توصياتها حيال هذه الموضوعات.