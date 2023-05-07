لجان الشورى المتخصّصة تناقش عددًا من تقارير الأداء السنوية لأجهزة حكومية

وجرى خلال الاجتماع مناقشة ما جاء في التقرير السنوي لهيئة الصحة العامة للعام المالي 1444/1443هـ، والمعلومات الواردة فيه المتعلّقة بما تقوم به الهيئة من جهود، كما ناقشت اللجنةُ في ذات الاجتماع التقريرَ السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1444/1443هـ، كما جرى بحثُ ما ورد في التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1444/1443هـ.