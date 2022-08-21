أئمة ورؤساء المراكز الإسلامية بتايلاند يثمّنون جهود قادة المملكة في خدمة المسلمين

وألقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عواد العنزي، كلمة في ختام الندوة استعرض خلالها تاريخ المملكة في خدمة المسلمين بالعالم منذ تأسيسها، وجهودها في نصرة قضاياهم؛ لافتًا إلى أن قادة المملكة تفانوا في تقديم الغالي والنفيس لدعم أشقائهم على مدى عقود وبسخاء، وهم بذلك لا يريدون إلا وجه الله.