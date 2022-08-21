أئمة ورؤساء المراكز الإسلامية بتايلاند يثمّنون جهود قادة المملكة في خدمة المسلمين

أشاد المشاركون في الندوة الكبرى لجهود المملكة في خدمة العالم الإسلامي بمملكة تايلاند، بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة المسلمين بالعالم؛ منوهين بإسهاماتهم في تعزيز وتقوية الروابط الأخوية بينهم ونصرة قضاياهم وتقديم العون والمساعدة لهم في المحن والأزمات؛ منوهين بجهود القيادة السعودية في عودة العلاقات بين المملكتين.
جاء ذلك خلال أعمال الندوة الكبرى التي نظّمها المجلس المركزي الإسلامي ومكتب شيخ الإسلام بمملكة تايلاند مساء أمس، بحضور ومشاركة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة الشيخ عواد بن سبتي العنزي الذي يزور تايلاند حاليًا، ومشاركة أكثر من 500 شخصية إسلامية من عموم مدن وولايات تايلاند، ووسائل الإعلام التايلاندية.
وألقى رئيس المجلس المركزي الإسلامي الجنرال سورين، كلمة رفع خلالها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -يحفظهم الله- على عنايتهم بمسلمي تايلاند والعالم؛ مؤكدًا أن المملكة -على مر التاريخ المعاصر- ضربت أروع الأمثلة في مد جسور التواصل والدعم الكبير بسخاء لكل المسلمين بالعالم.
من جانبه ألقى نائب شيخ الإسلام الشيخ آرون، كلمة أشاد فيها بعودة العلاقات بين البلدين بعد تراخٍ دامَ لثلاثة عقود، مثمنًا جهود الحكومة السعودية في ذلك، التي تجعل خدمة الأشقاء فوق كل اعتبار.
ونوّه نائب شيخ الإسلام بالمشاريع والبرامج التي تنفذها حاليًا المملكة عبر وزارة الشؤون الإسلامية؛ من تنظيم المسابقات القرآنية والمعارض والملتقيات الثقافية والدعوية، مقدمًا شكره لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وكافة منسوبي الوزارة، على تعاونهم في دعم المراكز الإسلامية.
وتوالت كلمات المشاركين بالندوة في التنويه والإشادة بدور المملكة وأعمال الإنسانية التي تقدّمها للعالم بدون استثناء، ودعمها المستمر لمسلمي تايلاند، كما شكروا وزارة الشؤون الإسلامية على جهودها في مملكة تايلاند لنشر الوسطية والاعتدال والتسامح ودعم الأنشطة الدعوية والثقافية.
وألقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عواد العنزي، كلمة في ختام الندوة استعرض خلالها تاريخ المملكة في خدمة المسلمين بالعالم منذ تأسيسها، وجهودها في نصرة قضاياهم؛ لافتًا إلى أن قادة المملكة تفانوا في تقديم الغالي والنفيس لدعم أشقائهم على مدى عقود وبسخاء، وهم بذلك لا يريدون إلا وجه الله.
وتناول الشيخ "العنزي" في كلمته، الجهودَ التي تقدّمها وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ التي تضطلع برسالتها السامية في خدمة المسلمين، كما قدّم شكره وتقديره لكل المشاركين في أعمال الندوة على مشاعرهم الطيبة تجاه بلدهم الثاني المملكة؛ سائلًا الله للجميع التوفيق والإعانة على الخير.
وفي ختام الندوة أعلن وكيل الوزارة الشيخ عواد بن سبتي العنزي، عن موعد انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة السنة النبوية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام والمجلس المركزي الإسلامي في شهر يناير لعام 2023م على المستوى الوطني بدعم ورعاية المملكة، كما تم تبادل الهدايا التذكارية والتُقطت الصور بهذه المناسبة.