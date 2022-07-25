ضبط 68 سخانًا مخالفاً للمواصفات في عدد من مناطق المملكة

وشملت الجولات 12 مصنعاً في المنطقة الوسطى، و3 مصانع في المنطقة الشرقية، ومصنعين في منطقة مكة المكرمة، ومصنعاً في المدينة المنورة، ومصنعين في القصيم، ضُبِط خلالها 68 منتجاً مخالفاً للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة.