بـ 150 مليون دولار.. الصندوق السعودي للتنمية يوقّع اتفاقيتَي قرضَيْن تنمويَّيْن بالمالديف

وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد؛ اليوم، مع وزير المالية في جمهورية المالديف الدكتور محمد شفيق؛ اتفاقيتَي قرضَيْن تنمويَّيْن؛ للإسهام في تمويل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي بقيمة (100) مليون دولار، والإسهام في تمويل مشروع تطوير القطاع الصحي في جمهورية المالديف بقيمة (50) مليون دولار، المقدَّمة من الصندوق السعودي للتنمية، إضافة إلى مشاركة الرئيس التنفيذي للصندوق في الافتتاح الجزئي لمشروع تطوير جزيرة هولومالي، الذي يسهم الصندوق في تمويله من خلال قرض تنموي ميسّر بقيمة (80) مليون دولار، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف مترك بن عبدالله العجالين.