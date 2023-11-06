35 مئوية.. مكة المكرّمة تسجل أعلى درجة حرارة والرطوبة 100% بمدينتين

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة 35 مئوية فيما سجلت السودة 8 درجات.