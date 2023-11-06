35 مئوية.. مكة المكرّمة تسجل أعلى درجة حرارة والرطوبة 100% بمدينتين

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة 35 مئوية فيما سجلت السودة 8 درجات.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جدة وجازان وينبع والأحساء 34 مئوية، وكل من المدينة المنوّرة والدمام ووادي الدواسر وشرورة والقنفذة 33 درجة، فيما سجلت الرياض والعلا والوجه والخرج 32 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 8 مئوية، تليها أبها 12 درجة، والباحة 13 مئوية، وطريف والقريات 14 مئوية، وعرعر والطائف 15 درجة، وسجلت بريدة وحائل أعلى نسبة رطوبة 100%.