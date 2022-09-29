ولي العهد يراهن على قطاع الألعاب الإلكترونية في تعزيز الدخل القومي وتوفير الوظائف

تخطو المملكة خطوات جادة وسريعة، نحو تعزيز قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، من أجل جعله أحد القطاعات التي تراهن عليها رؤية 2030، في تحقيق مبدأ تنوع مصادر الدخل في البلاد، وتوفير فرص العمل للشباب من الجنسين.
وبإعلان ولي العهد رئيس مجلس إدارة مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية الأمير محمد بن سلمان اليوم عن إستراتيجية المجموعة، يكون القطاع قد تلقى دعماً إضافياً ونوعياً، يجعل منه قطاعاً حيوياً واستثمارياً يمكن الاعتماد عليه في رفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة، فضلاً عن قدرته في جذب الاستثمارات الأجنبية إليه، وإنشاء شركات جديدة للخدمة.
ويحظى القطاع بدعم وتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يهتم بمجال الألعاب بشكل شخصي، لإيمانه الراسخ بأن القطاع سوف يؤدي دوراً رئيسياً ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، والوصول به إلى أبعد نقطة من التقدم والازدهار، في تحقيق تطلعات القيادة والشعب السعودي.
وتعول المملكة على أداء مجموعة سافي، وترى أنها قادرة على تحقيق الأهداف العليا في صناعة قطاع نموذجي في محتواه ومضمونه، كما تؤمن أن مجموعة "سافي" ستكون داعماً وممكناً رئيساً لقطاع الألعاب وإستراتيجية الرياضات الإلكترونية في المملكة.
ويكفي التأكيد على ذلك أن استثمارات المجموعة ستساهم في تحقيق الكثير من الأهداف المتوخاة، وعلى رأسها تطوير البرامج والبنى الأساسية الداخلية من أجل تمكين ريادة الأعمال ودعمها وتوفير البرامج التدريبية والتعليمية، وتحفيز الشركات العالمية على توفير المهارات ونقل المعرفة والمشاركة في الاستثمار وبناء القدرات.
ويبقى للمجموعة أهداف رئيسية إستراتيجية، تكمن في تعزيز النمو من خلال الاستثمار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، ووضع خطة طويلة المدى للاستثمار وتوظيف رأس المال بفعالية ضمن القطاع، وتوفير فرص المشاركة وترسيخ الشراكات في قطاع الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى تحسين تجربة اللاعبين.
ونظراً للدعم الاستثنائي الذي تحظى به المجموعة، فهي ستقوم بالاستثمار في البرامج والبنى الأساسية على الصعيدين المحلي والدولي من أجل توفير فرص التدريب والتعليم وريادة الأعمال، واستقطاب الشركات العالمية إلى المملكة من خلال الاستثمارات والشراكات التي ستساهم في توفير المهارات ونقل المعرفة وبناء القدرات في منظومة العمل، كما ستعمل على إنشاء 250 شركة للألعاب الإلكترونية في المملكة، مما سيوفر 39 ألف وظيفة، ويرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50 مليار ريال بحلول 2030.