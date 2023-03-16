"الحقيل": مستمرون في العمل على تحسين رحلة برنامج الإسكان ورفع نسبة تملك السعوديين

واستعرض دور البنوك السعودية في التمويل لرفع كفاءة قطاع الأسكان، مشيراً إلى أنه منذ بداية رؤية المملكة 2030 ارتفع سوق الرهن العقاري إلى 24%، وقال: نريد أن ننطلق للمرحلة الثانية، ونحتاج السوق المالية التي يمكن أن تأخذنا للاستدامة أو تأسيس شركات إعادة تمويل سعودية"، منوهاً بأن التعاون مع القطاع الخاص هو مفتاح لتطوير سوق الإسكان.