شاهد: العلمان السعودي واليوناني يتعانقان لحظة وصول ولي العهد أثينا

وتشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدَيْن، تشمل مجالات عديدة، من أبرزها الطاقة والتعاون العسكري والنقل البحري، التي وافق مجلس الوزراء عليها مطلع الشهر الجاري، إضافة إلى مد كابل اتصالات بحري يربط أوروبا بآسيا.