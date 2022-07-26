شاهد: العلمان السعودي واليوناني يتعانقان لحظة وصول ولي العهد أثينا

نشر حساب قناة الإخبارية على "تويتر" مقطع فيديو لتعانق العلمَيْن السعودي واليوناني لحظة وصول سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة اليونانية أثينا.
وبدأ ولي العهد جولة رسمية اليوم الثلاثاء، تشمل اليونان وفرنسا؛ لتعزيز علاقات السعودية الخارجية في شتى المجالات، ومع مختلف دول العالم.
وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله العاصمة اليونانية باناجيوتيس بيكرامينوس، نائب رئيس الوزراء اليوناني.
وتشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدَيْن، تشمل مجالات عديدة، من أبرزها الطاقة والتعاون العسكري والنقل البحري، التي وافق مجلس الوزراء عليها مطلع الشهر الجاري، إضافة إلى مد كابل اتصالات بحري يربط أوروبا بآسيا.
وتأتي الزيارة بناء على توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وحرصه على "التواصل وتعزيز العلاقات بين السعودية والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة". وكذلك تأتي الزيارة استجابة لدعوات تلقاها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.