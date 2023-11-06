تجربة المملكة في تمكين المرأة تلفظ التمييز وتعزز المساواة بين الجنسين

تمسّك المملكة بالشريعة الإسلامية في برامج تمكين المرأة، تجلى في أروع صوره في الخطاب الإسلامي الذي تبنّته منذ وقت مبكر، هذا الخطاب كان اعتمد توجهًا شموليًا في التكاليف والحقوق الشرعية بين الجنسين، سواءً في القرآن الكريم أو السنة النبوية، خصوصًا في مجال التعليم، حيث منحت الشريعة الإسلامية الحق في التعلم للرجال والنساء، وجعلت طلب العلم فريضة على الجنسين من دون تفرقة أو تمييز، أو تقييد بمستوى تعليمي معين، وهو ما أثمر اليوم عن وجود جيل من النساء السعوديات الحاصلات على أعلى الشهادات العلمية، سواء من جامعات المملكة، أو جامعات الدول الغربية