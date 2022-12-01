33 مئوية.. جدة أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والقريات الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جدة أعلى درجة حرارة بـ33 مئوية؛ فيما سجلت أبها والقريات أدنى درجة حرارة بـ8 درجات مئوية.