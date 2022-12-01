33 مئوية.. جدة أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والقريات الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جدة أعلى درجة حرارة بـ33 مئوية؛ فيما سجلت أبها والقريات أدنى درجة حرارة بـ8 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جدة 33 درجة مئوية، مكة المكرمة والقنفذة 32 درجة، وجازان وشرورة والأحساء 31 درجة، وكل من الدمام ووادي الدواسر 30 مئوية، وينبع وبيشة 29 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها والقريات في أدنى القائمة بـ8 درجات مئوية، تليها عرعر وطريف 9 درجات، ثم سكاكا 10 درجات، وتبوك 11 درجة.
وسجلت طريف وحائل وعرعر وسكاكا ورفحاء أعلى رطوبة 100% و95%.