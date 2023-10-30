"هيئة الطرق": إنجاز 97% من مشروع ازدواج طريق الخرمة - رنية - بيشة

وحول نسب التقدُّم في المشروع أعلنت أنه تمّ الانتهاء من 6 مراحل بنسبة 100%، من أصل 9 مراحل للمشروع، حيث يبلغ طول المراحل من الأولى للخامسة 237م، بنسبة إنجاز 100%، فيما يبلغ طول المرحلة السادسة 28 كم، بنسبة إنجاز 92%، والسابعة 18 كم بنسبة إنجاز 70% ، فيما يبلغ طول المرحلة الثامنة 37 كم بنسبة إنجاز 100%، والتاسعة 40 كم بنسبة إنجاز 93%.