"المختبر الآلي" بتخصصي الدمام ينقل 8000 عيّنة و5000 فحص في الساعة

وأكّد رئيس تشغيل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام شريف عدنان عمر، خلال افتتاحه المختبر نيابة عن الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي، أن المختبر تم إنشاؤه بهدف رفع كفاءة العمل والاستخدام الأفضل للموارد من خلال توظيف التقنية الحديثة، حيث يعد هو الأول من نوعه على مستوى مستشفيات وزارة الصحة والأضخم على مستوى الشرق الأوسط من حيث توسع الخدمة، إضافة إلى دمج تخصصات تشخيصية متعددة في مسار واحد فعال لتحسين الكفاءة والتنظيم والتوحيد القياسي والجودة والسلامة للاختبارات المعملية مما يوفر كثيراً على المدى الطويل، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيل الموظفين وتطوير أدائهم.