4 آلاف عامل وعاملة لتطهير المسجد الحرام على مدار الساعة

وتختص "فرقة النحاسيات" بنظافة وتلميع فوانيس حجر إسماعيل، ومقام إبراهيم عليه السلام، ودواليب المصاحف، وأعمدة الإنارة، وجميع الدرابزين، والنحاسيات المثبتة بتيجان وقواعد الأعمدة وسماعات الصوت النحاسية المثبتة بالأسقف والنحاسيات الموجودة بالساحات؛ بينما تقوم "فرقة أعمال غسيل السجاد" بغسل سجاد المسجد الحرام وتجفيفه وكنسه بعد التجفيف، وتعطيره بمادة خاصة بالسجاد ومن ثم لفه بعناية وفق برنامج مُعَد يراعي أعلى المقاييس العالمية؛ فيما تتولى "فرقة كنس السجاد" عمليات فرش السجاد داخل المسجد الحرام وساحاته ونقل السجاد من المستودعات والمغسلة، وإلى المسجد الحرام وفق منظومة عمل تراعي رفع السجاد في الحالات الطارئة، وتنظيف الوجه الخلفي للسجاد، وتأمين البديل في حالة تعرضه للماء أو أي ملوث خارجي.