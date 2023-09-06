المدينة المنورة.. إنقاذ حياة سيدة تعرضت لنزيف حاد بالبطن بمستشفى وادي الفرع

وفي التفاصيل حضرت المريضة إلى طوارئ مستشفى وادي الفرع العام وهي تُعاني من آلام شديدة بالبطن وعدم انتظام بنبضات القلب وضيق بالتنفس ودخولها في وضع صحي حرج، وبعد إجراء الفحوصات الطبية وعمل التصوير التلفزيوني للبطن اتضح وجود حمل خارج الرحم تسبب بنزيف حاد بالبطن.