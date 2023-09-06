المدينة المنورة.. إنقاذ حياة سيدة تعرضت لنزيف حاد بالبطن بمستشفى وادي الفرع

تمكنت الفرق الطبية في مستشفى وادي الفرع عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من إنقاذ حياة سيدة تعرضت لنزيف حاد بالبطن نتيجة حمل خارج الرحم من خلال تدخل طبي سريع أسهم بتدارك الموقف.
وفي التفاصيل حضرت المريضة إلى طوارئ مستشفى وادي الفرع العام وهي تُعاني من آلام شديدة بالبطن وعدم انتظام بنبضات القلب وضيق بالتنفس ودخولها في وضع صحي حرج، وبعد إجراء الفحوصات الطبية وعمل التصوير التلفزيوني للبطن اتضح وجود حمل خارج الرحم تسبب بنزيف حاد بالبطن.
وبين تجمع المدينة المنورة الصحي بأنه تدخلت الفرق الطبية على الفور لإجراء جراحي لإنهاء الحمل وإغلاق سبب النزيف وتعويض المريضة بأربع وحدات دم، ووحدتي صفائح دموية حتى استقرت حالتها الصحية ونقلها إلى أقسام التنويم؛ لمتابعة الخطة العلاجية ومتابعة حالتها الصحية إلى أن تحسنت وغادرت المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.
يذكر أن مستشفى وادي الفرع العام أجرى 97 عملية ولادة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م.