رئيس شؤون الحرمين يصدر قرارًا بتكليف "نحاس" مديرًا لمركز الإنتاج المرئي

وأكد الرئيس العام أن الرئاسة لن تتهاون في أي تقصير، وعلى الجميع العمل والجد والاجتهاد.. مشددًا على ضرورة تقديم الخدمات لضيوف الرحمن وإبرازها وفق معايير عالية، وبجودة مميزة، وفق تطلعات القيادة الرشيدة، أعزها الله.