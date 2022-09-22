"آل الشيخ" يرأس وفد المملكة بالمؤتمر الـ33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر

وأكد آل الشيخ أن مصر بلد صاحبة حضارة وبلد العلم والعلماء، مشيدًا بجهود وزير الأوقاف في اهتمامه الكبير بالمساجد وبالقرآن الكريم، مبينًا أن المقارئ القرآنية والدروس المنهجية في المساجد تمثل قوى ناعمة لإرشاد الناس لطريق الحق، فهم درع الوطن ضد أصحاب الأفكار المتطرفة، وهذا ليس بغريب عن مصر؛ فمصر بلد القرآن، مشيرًا إلى فوز أحد المتسابقين المصريين وهو الطالب بلال السيد محمد السنهوري، بالمركز الأول بالقراءات السبع في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية الثانية والأربعين لحفظ القرآن الكريم، التي اختتمت فعالياتها مؤخرًا.