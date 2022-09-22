"آل الشيخ" يرأس وفد المملكة بالمؤتمر الـ33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر

بدأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تستمرّ عدة أيام يرأس خلالها وفد المملكة في المؤتمر الدولي 33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي سيُعقد يومي 24- 25 سبتمبر الجاري لعام 2022م في العاصمة المصرية القاهرة، تحت عنوان "الاجتهاد ضرورة العصر: صوره.. ضوابطه.. رجاله.. الحاجة إليه"، بمشاركة نحو 100 شخصية عالمية من عدة دول مختلفة.
وكان في استقبال الوزير آل الشيخ لدى وصوله مطار القاهرة الدولي: وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر الدكتور محمد مختار جمعة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة أحمد عباس نقلي، والمستشار بوزارة الشؤون الإسلامية الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي. كما حضر الاستقبال: مساعد وزير الأوقاف لشؤون المتابعة الدكتور عبدالله حسن، ومدير عام شؤون المساجد الدكتور أسامة فخري الجندي، ومدير عام العلاقات العامة والمراسم الأستاذ محمد عرابي، والشيخ علي الله الجمال، والشيخ أحمد سلامة النجار؛ إماما وخطيبا مسجد السيدة نفيسة.
وأكد آل الشيخ أن مصر بلد صاحبة حضارة وبلد العلم والعلماء، مشيدًا بجهود وزير الأوقاف في اهتمامه الكبير بالمساجد وبالقرآن الكريم، مبينًا أن المقارئ القرآنية والدروس المنهجية في المساجد تمثل قوى ناعمة لإرشاد الناس لطريق الحق، فهم درع الوطن ضد أصحاب الأفكار المتطرفة، وهذا ليس بغريب عن مصر؛ فمصر بلد القرآن، مشيرًا إلى فوز أحد المتسابقين المصريين وهو الطالب بلال السيد محمد السنهوري، بالمركز الأول بالقراءات السبع في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية الثانية والأربعين لحفظ القرآن الكريم، التي اختتمت فعالياتها مؤخرًا.
من جانبه وصف وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، مشاركة المملكة برئاسة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في المؤتمر؛ بأنها إضافة علمية ثقافية وفكرية متميزة سوف تساهم في تميز مخرجاته وما يُطرح فيه من توصيات لخدمة العمل الإسلامي وما تتطلّع له القيادات السياسية والدينية بالعالمين العربي والإسلامي، مشيدًا بجهوده في نشر الوسطية والاعتدال والتصدّي لمسيّسي الإسلام لأهداف حزبية.