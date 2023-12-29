"إغاثي الملك سلمان" يوقع اتفاقية لتقديم مساعدات للنازحين في السودان وتشاد

من ناحية ثانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس قسائم شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في جمهورية لبنان، استفاد منها 1.647 فردا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان (كنف) للعام 2023م.