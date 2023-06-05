"زراعة الغابات".. استثمار مستدام تأخرت المملكة في تفعيله.. و"الفريدي" يرسم الإطار العام

وعما إذا كانت المملكة قد تأخرت في الاستفادة من أراضي الغابات بالزراعة مما أدى إلى تدهورها وتقلص الحياة فيها؛ أكد "الفريدي" أن المجتمعات الريفية في المناطق الجنوبية الغربية خاصة من مملكتنا الغالية كانوا يطبقون بطريقة مباشرة وغير مباشرة مفهوم الزراعة الحرجية والزراعة المتكاملة، وكانت وسيلة تقليدية عندهم للاستفادة من كل شبر من الأراضي بكفاءة وفاعلية لقرون عدة مضت بأدوات وأساليب تقليدية، ويقدّرون معنى التكامل بين الغابات والزراعة والحيوانات والطيور والإنسان في استدامة البيئية وتوفير الأمن البيئي والغذائي للجميع.