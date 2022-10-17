طقس الإثنين: رياح مثيرة للأتربة على تبوك والجوف وسحب رعدية بالمرتفعات

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15 -30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وجنوبية غربية تتحول تدريجيًا شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.