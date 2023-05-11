الطائف.. "جراحة الـ150 دقيقة" تُنقذ سيدة من "ورم ليفي على الرحم"

نجح -بفضل الله- فريق طبي ببرج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في إنقاذ سيدة في العقد الرابع من عمرها كانت تعاني من آلام أسفل البطن.
ووفقًا لما ذكرته صحة الطائف لـ"سبق"؛ فقد كانت السيدة قد راجعت قسم الطوارئ، وبعد معاينتها من قِبَل فريق طبي مختص تم اكتشاف ورم كبير على الرحم يبلغ حجمه 20x16 cm.
وأضافت: على الفور قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية استغرقت ساعتين ونصفًا تم من خلالها استئصال الورم الليفي كاملًا، مع عدم وجود أي مضاعفات ولله الحمد، حتى غادرت المريضة المجمع بصحة جيدة -ولله الحمد- على أن تراجع مراجعات دورية بالعيادات الخارجية.
يُذكر أن برج النساء والولادة يحتوي على 300 سرير، ويُعد مستشفى مرجعيًّا لجميع مستشفيات المحافظة.