الطائف.. "جراحة الـ150 دقيقة" تُنقذ سيدة من "ورم ليفي على الرحم"

وأضافت: على الفور قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية استغرقت ساعتين ونصفًا تم من خلالها استئصال الورم الليفي كاملًا، مع عدم وجود أي مضاعفات ولله الحمد، حتى غادرت المريضة المجمع بصحة جيدة -ولله الحمد- على أن تراجع مراجعات دورية بالعيادات الخارجية.