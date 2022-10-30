الأرصاد: استمرار فرص هطول الأمطار المتفرقة الأسبوع القادم على تبوك وحائل

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة مهيّأة لظهور سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرّمة؛ قد تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنوّرة، كذلك على منطقتَي الحدود الشمالية والجوف، في حين يُتوقع تكوُّن الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.