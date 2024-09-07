45 مئوية.. الأحساء وحفر الباطن تسجّلان أعلى حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأدنى

في حين تتهيّأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق: نجران، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض. كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر على أجزاء من منطقتَيْ جازان وعسير.