"الصحة" تقدّم 5 نصائح للطلاب تضمن التفوق الدراسي دون الحاجة إلى السهر

ونصحت الوزارة بالابتعاد عن الأجهزة الذكية، والدراسة أولاً بأول، وعدم مشاهدة التلفاز قبل النوم بساعتين، مبينةً أن النوم العميق مهمٌ جداً لتحسين أداء الذاكرة البعيدة، كما أن النواقل العصبية تزداد خلال اليقظة وزيادتها تؤثر في التركيز.