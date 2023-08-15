"الصحة" تقدّم 5 نصائح للطلاب تضمن التفوق الدراسي دون الحاجة إلى السهر

قدّمت وزارة الصحة عدداً من النصائح للطلاب لضمان التفوق الدراسي دون الحاجة إلى السهر ليلاً، وبينها الحصول على معدل نوم كافٍ وتنظيم الوقت.
ونصحت الوزارة بالابتعاد عن الأجهزة الذكية، والدراسة أولاً بأول، وعدم مشاهدة التلفاز قبل النوم بساعتين، مبينةً أن النوم العميق مهمٌ جداً لتحسين أداء الذاكرة البعيدة، كما أن النواقل العصبية تزداد خلال اليقظة وزيادتها تؤثر في التركيز.
واستندت الوزارة في النصائح إلى دراسة أجرتها جامعة الملك سعود على ألف طالب وطالبة لتقييم ساعات النوم على التحصيل الدراسي، حيث ثبت من خلالها أن الطلبة الذين يحصلون على درجات عالية هم الذين يتمتعون بساعات نومٍ كافية ومتواصلة.