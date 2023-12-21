تدشين حملة نظافة شاملة لإزالة الأتربة والمخلفات الصلبة من أحياء وشوارع مديرية الخوخة بالحديدة

وأكّد وكيلُ محافظة الحديدة وليد القديمي، أهميةَ إقامة حملات النظافة الشاملة في القضاء على الأمراض التي تسبّب التلوث في البيئة، مثمنًا دورَ مركز الملك سلمان للإغاثة في مثل هذه الحملات التي تسهم في الحدّ من انتشار الأمراض والأوبئة جرّاء تكدّس المخلّفات في الشوارع والأحياء السكنية.