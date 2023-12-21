تدشين حملة نظافة شاملة لإزالة الأتربة والمخلفات الصلبة من أحياء وشوارع مديرية الخوخة بالحديدة

دشّن مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملةَ نظافة شاملة لإزالة الأتربة والمخلّفات الصلبة من أحياء وشوارع مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وأكّد وكيلُ محافظة الحديدة وليد القديمي، أهميةَ إقامة حملات النظافة الشاملة في القضاء على الأمراض التي تسبّب التلوث في البيئة، مثمنًا دورَ مركز الملك سلمان للإغاثة في مثل هذه الحملات التي تسهم في الحدّ من انتشار الأمراض والأوبئة جرّاء تكدّس المخلّفات في الشوارع والأحياء السكنية.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمرّ بهم.