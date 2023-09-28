"إغاثي الملك سلمان" يوزع 95 طن سلال غذائية على متضرري الفيضانات في أفغانستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 95 طنًا من السلال الغذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في مدينة ميدان شهر بولاية وردك في أفغانستان، استفاد منها 1.000 أسرة بواقع 6.000 فرد.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات في أفغانستان.
من جهة ثانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 35 طنًا من السلال الغذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 5.314 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية السودان للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.
في سياق آخر، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 6.000 كرتون تمر في مديرية صالة بمحافظة تعز، استفاد منها 36.000 فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.