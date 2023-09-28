"إغاثي الملك سلمان" يوزع 95 طن سلال غذائية على متضرري الفيضانات في أفغانستان

من جهة ثانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 35 طنًا من السلال الغذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 5.314 فردًا.