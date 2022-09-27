أكد عظم الثقة الملكية التي مُنحتْ له.. "البنيان" يشكر القيادة على تعيينه وزيراً للتعليم

ولفت إلى أهمية العمل بما يحقق طموحات قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع التعليم من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، والحرص على تكامل منظومة التعليم العام والجامعي مع مؤسسات الدولة؛ لتلبية احتياجات أبناء وبنات المملكة، والمُضي قدماً في رحلة التحوّل نحو اقتصاد وطني قائم على جودة المخرجات التعليمية ومهارات الطلاب والطالبات.