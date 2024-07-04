طيران ناس يحتفل بتشغيل أول رحلة مباشرة بين الرياض ومدينة العلمين بالساحل الشمالي في مصر

احتفل طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، بأولى رحلاته المباشرة بين الرياض ومطار العلمين الدولي على الساحل الشمالي في جمهورية مصر العربية يوم الأربعاء، 3 يوليو ، لتصبح أول شركة طيران في المنطقة تشغل رحلات مجدولة إلى المدينة الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مما يزيد خيارات الوجهات السياحية لضيوفه من خلال شبكته الدولية المتنامية.
وأقلعت الرحلة الأولى إلى مدينة العلمين من مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعد حفل افتتاحي حضره ممثلون عن طيران ناس وشركة مطارات الرياض.
ووصلت الرحلة إلى مطار العلمين الدولي الساعة 5.30 مساء يوم الأربعاء، وسط حفل ترحيب بحضور القنصل العام السعودي في الإسكندرية الأستاذ مزيد الهويشان ومدير مطار العلمين الدولي ومنسوبي طيران ناس.
ويربط طيران ناس بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بأكثر من 120 رحلة أسبوعية مباشرة، كما أن تشغيل رحلات مباشرة إلى مطار العلمين الدولي سيجعل مدينة العلمين خامس مدينة مصرية تخدمها رحلات طيران ناس المباشرة. ويسير الطيران الاقتصادي الرائد رحلات مباشرة من 5 مدن سعودية، وهي الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة والعلا، إلى القاهرة وسوهاج وشرم الشيخ والغردقة في مصر. ويربط العاصمة المصرية القاهرة بالمملكة برحلات مباشرة إلى كل من مطار القاهرة الدولي ومطار سفنكس الدولي.
ويمكن حجز رحلات طيران ناس من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق الهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.
ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 78 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.