طيران ناس يحتفل بتشغيل أول رحلة مباشرة بين الرياض ومدينة العلمين بالساحل الشمالي في مصر

احتفل طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، بأولى رحلاته المباشرة بين الرياض ومطار العلمين الدولي على الساحل الشمالي في جمهورية مصر العربية يوم الأربعاء، 3 يوليو ، لتصبح أول شركة طيران في المنطقة تشغل رحلات مجدولة إلى المدينة الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مما يزيد خيارات الوجهات السياحية لضيوفه من خلال شبكته الدولية المتنامية.