مرصدا تمير وسدير.. المتراؤون يرصدون "هلال شوال".. ترقّب لإعلان المحكمة العليا عن "عيد الفطر"

نجح متراؤون في مرصد تمير، في رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس؛ وبذلك يُنتظر صدور القرار الرسمي من المحكمة العليا عن إثبات الشهادة، وفِي حال ثبوتها سيكون يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.