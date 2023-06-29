أمانة العاصمة المقدسة: إجمالي النفايات منذ بداية ذي الحجة تجاوز 68 ألف طن

وكشف تقرير صادر عن الأمانة أن إجمالي النفايات منذ بداية شهر ذي الحجة تجاوز 68 ألف طن، مبينًا أن خطة النظافة بدأت قبل قدوم الحجاج من خلال تجهيز المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن، كما يتم تقسيم العمل خلال الموسم على فترتين مع تلافي فترة الظهيرة؛ بسبب تزامن فترة الصيف مع الحج.