ممن يجوبون الشوارع.. "صحة الطائف" تستهدف فاقدي المأوى بحملة "رعاية واهتمام"

وقال مدير المجمع الدكتور فريد المالكي في تصريح إلى "سبق" إن هذه المبادرة استهدفت فاقدي المأوى من خلال الفِرق الطبية التي تقوم بإحضارهم إلى مقر الحملة؛ ليتم الاهتمام بنظافتهم الشخصية؛ إذ تتم حلاقة الشعر، وتقليم الأظافر، وتغيير الملابس لكل شخص يتم إحضاره، ثم يتم عرضه على اللجنة الطبية المكونة من الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي والطبيب النفسي والتمريض؛ للكشف عليه جسمانيًّا، وتقييم حالته الطبية والنفسية، ومدى الحاجة لنقله لمجمع إرادة والصحة النفسية لتقديم الخدمة الطبية النفسية له، أو عرضه على مندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدراسة حالته، ودراسة تقديم الدعم له، سواء إيجاد مأوى أو دعم مالي، وكذلك يقوم مندوب الأحوال المدنية بدوره من ناحية إصدار أو تجديد بطاقة الهوية الوطنية، أو عرضه على مندوب الأدلة الجنائية إذا كان مجهول الهوية.