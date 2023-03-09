"حساب المواطن" يودع 3.7 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر مارس

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثرُ من 152 مليار ريال؛ منها أكثر من 2 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة؛ موضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.