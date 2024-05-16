"الصحة" تعلن نتائج المفاضلة المعتمدة في منصة مسار للكادر الإداري وترقية 1192 إداريًا

وأوضحت الصحة أن الترقية تكون نافذة في جهة العمل الحالية للموظف وفقًا للمادة رقم (58) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، ابتداءً من تاريخ صدور القرار، ولا يمكن عدول الموظف عن الترقية.