"الصحة" تعلن نتائج المفاضلة المعتمدة في منصة مسار للكادر الإداري وترقية 1192 إداريًا

أعلنت وزارة الصحة نتائج المفاضلة المعتمدة في منصة مسار للكادر الإداري (الخدمة المدنية)، لمن أكمل المدة النظامية حتى تاريخ الإعلان 25 /10 / 1445هـ، من المرتبة الثانية وحتى المرتبة العاشرة .
وصدر القرار بترقية الموظفين والبالغ عددهم (1192) موظفًا وموظفة من المرتبة الثانية وحتى المرتبة العاشرة، بوزارة الصحة .
وأوضحت الصحة أن الترقية تكون نافذة في جهة العمل الحالية للموظف وفقًا للمادة رقم (58) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، ابتداءً من تاريخ صدور القرار، ولا يمكن عدول الموظف عن الترقية.