مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يستأصل بنجاحٍ أورامًا منتشرة في الكبد والمبيضين والأمعاء لسبعينية

تَمَكّن فريق طبي متخصص في جراحات الأورام بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، من استئصال أورام سرطانية منتشرة في 15 موقعًا بالبطن لمريضة في العقد السابع، بعد أن تَسبب لها في مضاعفات حادة لسنوات، وقد حاولت المريضة العلاج في أكثر من مستشفى ولكن دون جدوى أو إيجاد حل لمشكلتها الصحية.