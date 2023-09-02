15 ألف مخالف تحت طائلة الأنظمة.. متسترون ومتسللون و"الأمن" بالمرصاد

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 30 / 8 / 2023م، عن ضبط (15351) مخالفًا، منهم (9124) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4284) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1943) مخالفًا لنظام العمل.