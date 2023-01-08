برعاية "الفيصل" وحضور 57 دولة.. "إكسبو الحج" يتطلع غداً إلى "رؤية مستقبلية"

وتُسلط الجلسة الافتتاحية الضوء على جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج والمعتمرين في ظل الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله-، لمنظومة الحج والعمرة، وتناقش الجلسة مستهدفات رؤية المملكة 2030 في المنظومة، من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة، وتسهيل قدوم قاصدي الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.