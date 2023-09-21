انطلاق النسخة التاسعة لمعرض "خطوة" للتوظيف بالرياض.. 27 الجاري

يأتي ذلك بعد النجاح المذهل الذي حقّقه معرض ومؤتمر "خطوة" للتوظيف في نسخته الثامنة 2022، بجذب أكثر من 74 ألف باحث وباحثة عن عمل، بمشاركة ورعاية أكثر من 70 جهة من القطاعين العام والخاص.