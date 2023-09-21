انطلاق النسخة التاسعة لمعرض "خطوة" للتوظيف بالرياض.. 27 الجاري

تعقد النسخة التاسعة لمعرض ومؤتمر "خطوة" للتوظيف، خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري، في فندق هيلتون بالرياض.
يأتي ذلك بعد النجاح المذهل الذي حقّقه معرض ومؤتمر "خطوة" للتوظيف في نسخته الثامنة 2022، بجذب أكثر من 74 ألف باحث وباحثة عن عمل، بمشاركة ورعاية أكثر من 70 جهة من القطاعين العام والخاص.
ويجمع مؤتمرُ ومعرض "خطوة" أصحابَ العمل والباحثين عنه والمهنيين تحت سقف مهني واحد، يتيح لهم إيجاد فرص مختلفة، بإبراز مهاراتهم، والترشح للمقابلات الشخصية الفورية، عبر رحلة رقمية مواكبة للتطور التكنولوجي والمهني.
بالإضافة إلى تلقّيهم لاستشارات وجلسات إرشاد مهني تصل إلى 300 ساعة من قبل مستشارين مهنيين سعوديين، مع إمكانية حضور ورش عمل ضمن أكثر من 119 ورشة مهنية متاحة هذا العام، يقدمها خبراء ومدربون مهنيون.
ويصاحب المعرضَ مؤتمرٌّ علميٌّ مخصصٌ لقيادات الموارد البشرية، تحت شعار "حرب المواهب"، بمشاركة أكثر من 250 قياديًّا وقيادية من السعوديين في مجال رأس المال البشري.
كما تشارك أكثر من 12 منظمة راعية لمعرض التوظيف، تجاربها وقصص نجاحاتها، باستعراض الطرق الذكية والمبتكرة الحديثة المساهمة بالاحتفاظ بالمواهب لدى المنظمات وتنويع القيمة التنافسية لهم.
ويدار المعرض والمؤتمر من قبل قادة ورواد أعمال سعوديين، إضافة إلى شخصيات عالمية بارزة من جميع أنحاء العالم.
وصمّم المعرض والمؤتمر لإيصال رسالة وإلهام جميع المهتمين بالدخول لسوق العمل وتحفيزهم ليصبحوا قادة ناجحين ومؤثّرين في مجتمعهم.
يُذكر أن أكثر من 500 ورشة عمل، عقدت خلال أيام المعرض في السنوات الماضية، ضمّت مختلف الموضوعات المهنية التي يحتاجها الفرد في بداية مسيرته المهنية.
وتمحورت ورش العمل حول ما يخصّ التطوير الوظيفي بداية من الاستماع إلى تجارب ونصائح أكثر الخبراء مهارة في التطوير المهني، وانتهاءً بالحصول على سيرة ذاتية متميزة تؤهله للحصول على مناصب قيادية مستقبلًا.