تبوك.. إنقاذ حياة طفلة تعرّض عنقها لقطع أثناء لعبها في المنزل

وقالت "صحة تبوك": الفريق الطبي تمكّن من إنقاذ حياة الطفلة التي وصلت لطوارئ المستشفى، وهي تعاني من إعياء وهبوط حاد بالضغط نتيجة تعرضها لنزيف من جرح نافذ وعميق بالجهة اليسرى من العنق (الفك السفلي)، وتم إجراء الإسعافات الأولية وتوفير الدم اللازم لها، وإدخالها فوراً لغرفة العمليات.