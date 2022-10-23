فيديو إعلان موسم الرياض 2022 يجمع أنغام الموسيقى وحماس لاعبي كرة القدم العالميين

أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عبر حسابه في المنصة العالمية "تويتر"، فيديو إعلان موسم الرياض 2022، بمشاهد مميزة ومجموعة من المؤثرات البصرية والموسيقية، المؤداة من قِبَل أشهر النجوم العالميين والمميزين في إشعال الجمهور بأنغام الموسيقى، ومهارات كرة القدم.
وشارك في فيديو إعلان موسم الرياض بنسخته الثالثة، التي تحمل شعار "فوق الخيال"، نجوم عالميون في الرياضة والموسيقى من أصول عربية؛ إذ شارك فيه لاعب ليفربول الإنجليزي: المصري محمد صلاح، الذي حمل "السفير"، التي ترمز لأكبر سفير بالعالم في منطقة "بوليفارد وورلد"، إضافة إلى نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا "كريم بنزيمة"؛ فضلًا عن الفنان العالمي "دي جي خالد" الذي ردد عبارته الشهيرة "They ain’t Believe in us"، وختم مشاركته بعبارة "! RIYADH DID".
وشارك في الفيديو من النجوم الغنائيين العرب: الفنان ماجد المهندس، ونانسي عجرم، والفنانة نادين نجم.. كما تَضَمن الفيديو تجول المشاركين في مناطق الموسم، والسير بين الدول التي يضم الموسم نماذج من ثقافاتها وأنماط العيش فيها.
ويتميز موسم الرياض 2022، باحتوائه على مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة في مجال الألعاب، والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى الحفلات والمسرحيات، وعدد من المعارض العالمية في شتى المجالات الترفيهية.