فيديو إعلان موسم الرياض 2022 يجمع أنغام الموسيقى وحماس لاعبي كرة القدم العالميين

وشارك في فيديو إعلان موسم الرياض بنسخته الثالثة، التي تحمل شعار "فوق الخيال"، نجوم عالميون في الرياضة والموسيقى من أصول عربية؛ إذ شارك فيه لاعب ليفربول الإنجليزي: المصري محمد صلاح، الذي حمل "السفير"، التي ترمز لأكبر سفير بالعالم في منطقة "بوليفارد وورلد"، إضافة إلى نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا "كريم بنزيمة"؛ فضلًا عن الفنان العالمي "دي جي خالد" الذي ردد عبارته الشهيرة "They ain’t Believe in us"، وختم مشاركته بعبارة "! RIYADH DID".