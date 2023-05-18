مؤتمر الصحة الرقمية (DHCon) يختتم أعماله في الرياض

يذكر أن مؤتمر الصحة الرقمية (DHCon) هو مؤتمر دولي يجمع قياديين وعلماء ومتخصصين في الرعاية الصحية الرقمية والتقنية لعرض وتبادل الخبرات حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية. ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين المستشفيات الأبرز عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصنف مؤخراً في المركز الـ 20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس (Brand Finance).