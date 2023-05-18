مؤتمر الصحة الرقمية (DHCon) يختتم أعماله في الرياض

اُختتم أمس، مؤتمر الصحة الرقمية (DHCon) الذي نظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، على مدى يومين، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي التطبيقي في قطاع الرعاية الصحية"، في الرياض، بمشاركة أكثر من 25 متحدثًا من 15 دولة، يمثلون كبرى المؤسسات الصحية والأكاديمية والشركات التقنية.
وتضمن المؤتمر جلسات مختلفة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية؛ من أبرزها جلسة بعنوان "رحلة الصحة من منظور الممارسات الاجتماعية" التي سلطت الضوء على الابتكارات الرقمية وتسخير الإمكانات الهائلة لتقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين الرعاية الصحية.
وتحت عنوان "التغيرات القانونية وحوكمة الصحة الرقمية"، تناول المتحدثون آليات وطرق استغلال الذكاء الاصطناعي لصياغة وتنفيذ سياسات صحية رقمية توازن بين المخاطر والفرص بما يساهم في تسريع عجلة ابتكار حلول للصحة الرقمية، واستعرضت التغيرات القانونية التي يمكن أن تعيد تشكيل قطاع الصحة الرقمية.
وتطرق المؤتمر إلى كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي للمساعدة على الكشف المبكر والتشخيص لأمراض القلب واضطرابات ضربات القلب، والتحديات التي تواجه تنفيذ نظام الرعاية الصحية المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وسبل تطوير أجهزة الرعاية الصحية الرقمية، وتحويلها من نموذج أولي إلى منتج جاهز للاستخدام.
كما استعرضت جلسات المؤتمر أفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي بقطاع الرعاية الصحية، والمفاهيم والقضايا الأساسية للذكاء الاصطناعي في مجال الطب الحيوي، وجاهزية أنظمة الذكاء الاصطناعي لتوجيه القرارات السريرية التي يتخذها الأطباء، بما يحقق سلامة المرضى وشفافية القرارات والمساواة في تقديم العلاج.
وبحث المؤتمر مستقبل الوثائق الطبية ودور البيانات والذكاء الاصطناعي في التغلب على تحديات صياغة تقارير الأشعة، وتحويل وتطوير الوثائق والسجلات الطبية، بما يساهم في توفير بيانات في الوقت الفعلي، وجعل جميع البيانات قابلة للتنفيذ باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وشهد المؤتمر إطلاق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لمبادرة توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية "سباين" (Strategic Partner in Innovation & Excellence)، لتعزيز استخدام التقنيات الناشئة داخل المملكة، ودفع عجلة الابتكار، وذلك من خلال التطبيق المباشر للذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الوطنية، وتوفير فرص عمل جديدة تستخدم التقنيات الحديثة، إضافة إلى دعم نمو القطاع الصحي الرقمي.
يذكر أن مؤتمر الصحة الرقمية (DHCon) هو مؤتمر دولي يجمع قياديين وعلماء ومتخصصين في الرعاية الصحية الرقمية والتقنية لعرض وتبادل الخبرات حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية. ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين المستشفيات الأبرز عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصنف مؤخراً في المركز الـ 20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس (Brand Finance).