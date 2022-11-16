"اقتصادية" و"فنون" و"تعليمية".. فرص جديدة لتعزيز التعاون بين السعودية وكوريا

وفي عام 2015 بلغ عدد المواطنين السعوديين في جمهورية كوريا 1500 مواطن، وهم يمثلون أسر العاملين في المشاريع المشتركة مع بعض الشركات الكورية، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب السعوديين الدارسين حالياً في كوريا الجنوبية نحو 175 طالباً، 68% منهم ذكور فيما تبلغ نسبة الإناث 32%، يدرس غالبيتهم في مرحلة الزمالة والتخصص الطبي الدقيق، بالإضافة إلى دارسين في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ويشكل الموظفون المبتعثون (54.9%) النسبة الأكبر للدارسين في جمهورية كوريا، يليهم طلبة برنامج الإبتعاث (29.1%)، ثم الدارسين على حسابهم الخاص (14.3)%.