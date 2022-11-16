"اقتصادية" و"فنون" و"تعليمية".. فرص جديدة لتعزيز التعاون بين السعودية وكوريا

وقّعت المملكة عددًا من الاتفاقيات الدولية ضمن استراتيجيتها في تبني دور ريادي في الاقتصاد القائم على تدوير الكربون، ودعم الجهود الدولية لبناء مستقبل أكثر استدامة عبر خفض الانبعاثات الكربونية.
وشهد منتدى الاستثمار السعودي الكوري خلال زيارة رئيس جمهورية كوريا السابق مون جاي إن إلى المملكة في عام 2021 توقيع اتفاقية خدمات رئيسية ثلاثية بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة "بوسكو"، وشركة "سامسونج سي تي" تشمل التطوير الفني للنتروجين السائل لصالح إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر عالمياً في عام 2021.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود صندوق الاستثمارات العامة لتطوير القطاعات الجديدة والواعدة في المملكة ومن ضمنها قطاع الطاقة، بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق 2021 - 2025، حيث سيسهم المشروع في تنويع اقتصاد المملكة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، كما أنها تأتي بالتزامن مع نجاح الصندوق في إطلاق قطاعات جديدة ومستدامة في المملكة، ومنها قطاعات الطاقة المتجددة وإدارة النفايات.
وتعمل "بوسكو" على دعم وتحفيز مشاريع إنتاج الهيدروجين، حيث تهدف لأن تكون ضمن أكبر عشرة منتجين في العالم، وتتطلع لإنتاج ما يصل إلى 7 ملايين طن من الهيدروجين في العام 2050، كما وتستهدف حالياً إنتاج نصف مليون طن باستثمارات تبلغ 10 تريليونات وون كوري حتى العام 2030.
وتشهد العلاقات السعودية الكورية تعاونا مشتركا في جميع المجالات على مدار التاريخ ففي عام 1986 حيث أوصت اللجنة المشتركة بضرورة تعاون البلدين في مجال التعليم الجامعي وتبادل الأساتذة والوثائق العلمية والأبحاث المشتركة وتبادل المنح الدراسية للطلاب بين جامعات البلدين، ومن الإنجازات الثقافية توقيع اتفاقية التبادل الثقافي بين المملكة وكوريا الجنوبية في أبريل 1975.
وفي عام 2015 بلغ عدد المواطنين السعوديين في جمهورية كوريا 1500 مواطن، وهم يمثلون أسر العاملين في المشاريع المشتركة مع بعض الشركات الكورية، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب السعوديين الدارسين حالياً في كوريا الجنوبية نحو 175 طالباً، 68% منهم ذكور فيما تبلغ نسبة الإناث 32%، يدرس غالبيتهم في مرحلة الزمالة والتخصص الطبي الدقيق، بالإضافة إلى دارسين في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ويشكل الموظفون المبتعثون (54.9%) النسبة الأكبر للدارسين في جمهورية كوريا، يليهم طلبة برنامج الإبتعاث (29.1%)، ثم الدارسين على حسابهم الخاص (14.3)%.
وشاركت كوريا في مهرجان "الجنادرية" كضيف شرف عام 2012 في الرياض، وهو مهرجان تراثي وثقافي يقام في السعودية منذ عام 1985، وجاءت المشاركة بمناسبة مرور نصف قرن على العلاقة الثنائية بين البلدين.
مع بداية الألفية هبت رياح الثقافة الكورية وأصبح السعوديون يتفاعلون مع منتجاتها الثقافية بشغف واهتمام بدأت من خلال القنوات التلفزيونية والدراما المدبلجة مثل مسلسل "جنقوما" أو "جوهرة القصر" حيث تمت دبلجة المسلسل باللغة العربية الفصحى وعرض عام 2008، وحينها لقي نجاحاً ومتابعة كبيرين من الجماهير في السعودية.
ومع ثورة الهواتف الذكية كانت بعض الفرق الغنائية الكورية تنشئ تطبيقات تتضمن ألبوماتها الغنائية، ومن ضمنها فرقة "سوبر جونيور"، وفي 2019 استضافت المملكة مهرجان الثقافة الكورية "الكي بوب" على مسرح جدة سوبردوم، والذي كان بمثابة مفاجأة لمحبي الكي بوب، حيث ضم العديد من الفعاليات الخاصة بالموسيقى والموضة والمأكولات القادمة من كوريا لجدة، بمشاركة أشهر الفرق الموسيقية الكورية وأبرز المطاعم الكورية.