لضمان حق صاحب العمل والعامل.. تحويل رواتب العمالة المنزلية رقمياً يدخل حيز التنفيذ

بدأ اليوم تطبيق خدمة "حماية الأجور" لرواتب العمالة المنزلية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان حق صاحب العمل والعامل المنزلي، واستمراراً لمبادرات الوزارة في تطوير هذا القطاع.
وتهدف تلك الخطوة إلى ضمان الشفافية في عملية دفع الرواتب وتسهيلها عبر استخدام المحافظ الرقمية، والبنوك المعتمدة من خلال منصة "مساند".
ويجري تطبيق الخدمة على العمالة المنزلية القادمة بموجب عقود جديدة، وأمَّا العقود الحالية فسوف يتم التطبيق عليها بشكلٍ تدريجي على مراحل، حسب عدد العمالة المنزلية لدى كل صاحب عمل.
وتنطوي الخدمة على عدد من الفوائد لصاحب العمل حيث تُعزز إثبات الرواتب للعمالة المنزلية؛ وتُسهل على صاحب العمل إنهاء الإجراءات الخاصة بالعامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية أو عند سفره، وكذلك تؤدي إلى حماية صاحب العمل والعامل عند نشوب الخلافات بينهما.