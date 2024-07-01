لضمان حق صاحب العمل والعامل.. تحويل رواتب العمالة المنزلية رقمياً يدخل حيز التنفيذ

وتنطوي الخدمة على عدد من الفوائد لصاحب العمل حيث تُعزز إثبات الرواتب للعمالة المنزلية؛ وتُسهل على صاحب العمل إنهاء الإجراءات الخاصة بالعامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية أو عند سفره، وكذلك تؤدي إلى حماية صاحب العمل والعامل عند نشوب الخلافات بينهما.