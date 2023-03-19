تعتمد على المحلية لكنها بمعايير عالمية.. "الإذاعة والتلفزيون" تعلن برامجها الرمضانية

وأضاف بأن استعدادات الهيئة كانت منذ نهاية شهر رمضان الماضي، من خلال فرق عمل تعمل على مدار الساعة؛ بهدف تقديم محتوى مميز، ولاسيما أن شهر رمضان يعتبر موسمًا للقنوات التلفزيونية. مشيرًا إلى أن المحتوى المقدَّم من قِبل هيئة الإذاعة والتلفزيون يعتمد على المحلية، لكنه بمعايير عالمية، وخصوصًا أن المحلية رهان ننافس به، ووجود إرث محلي غني لدينا في السعودية.