"الشؤون الاسلامية" لـ"سبق": سيتم إبلاغ المتقدمين بنتائج وظائف العقود خلال شهر

ونوهت الوزارة في بيانها الصحفي إلى أن العمل على استقبال طلبات المتقدمين على الوظائف المشمولة بالعقود التي تم الإعلان عنها وتقدم لها أكثر من 470 ألف متقدم ومتقدمة من مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها يقوم عليها لجان متخصصة من عدد من إدارات الوزارة وفروعها للإشراف على عمليات الفرز والمفاضلة واستكمال كافة مسوغات التعيين وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.