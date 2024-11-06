أبرزها معايير السلامة ووقت الصيانة.. بالأرقام طرق المملكة أكثر أماناً واستدامة

وفي سياقٍ متصلٍ، شهدت وفيات الطرق انخفاضاً بنسبة 50%، فيما شهد وقت صيانة الطرق اختصاراً بنسبة 40%، وحققّت المملكة المركز الرابع بين دول العشرين في مؤشر جودة الطرق.