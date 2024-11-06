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أبرزها معايير السلامة ووقت الصيانة.. بالأرقام طرق المملكة أكثر أماناً واستدامة
انخفاض 50% لنسبة الوفيات والمملكة الرابعة بين دول العشرين في مؤشر الجودة
أوضحت منصة التواصل الحكومي، أنه وفقاً لأبرز الأرقام المعلنة في مؤتمر "السلامة واستدامة الطرق"، تعد طرق المملكة أكثر أماناً وسلامة واستدامة.
وشهدت طرق المملكة ارتفاع مستوى معايير السلامة في التحويلات المرورية إلى 95%، ومطابقة معايير السلامة للطرق بنسبة 77%.
وفي سياقٍ متصلٍ، شهدت وفيات الطرق انخفاضاً بنسبة 50%، فيما شهد وقت صيانة الطرق اختصاراً بنسبة 40%، وحققّت المملكة المركز الرابع بين دول العشرين في مؤشر جودة الطرق.