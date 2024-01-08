تكثيف الاستعدادات لانطلاق رالي حائل الدولي 2024 "من 8 إلى 10 فبراير

عقدت الإدارة التنفيذية لرالي حائل بالمنطقة ولجانها الفرعية، أمس، اجتماعًا برئاسة المدير التنفيذي للرالي بالمنطقة عبدالعزيز بن عبدالله السيف، بحضور رؤساء اللجان العاملة برالي حائل بالمنطقة؛ استعدادًا لانطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2024م في نسخته التاسعة عشرة، وفعالياته المصاحبة، الذي ينطلق خلال الفترة من 8- 10 فبراير المقبل.