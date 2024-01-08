تكثيف الاستعدادات لانطلاق رالي حائل الدولي 2024 "من 8 إلى 10 فبراير

عقدت الإدارة التنفيذية لرالي حائل بالمنطقة ولجانها الفرعية، أمس، اجتماعًا برئاسة المدير التنفيذي للرالي بالمنطقة عبدالعزيز بن عبدالله السيف، بحضور رؤساء اللجان العاملة برالي حائل بالمنطقة؛ استعدادًا لانطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2024م في نسخته التاسعة عشرة، وفعالياته المصاحبة، الذي ينطلق خلال الفترة من 8- 10 فبراير المقبل.
وشهد الاجتماع مناقشة الترتيبات واستعراض الخطوات التحضيرية لانطلاق الرالي والعرض المرئي عن فعاليات رالي حائل المصاحبة له.
وأوضح المدير التنفيذي لرالي حائل تويوتا الدولي، أنه تم استعراض الاستعدادات التنظيمية واللجان للمشاركة في تنظيم هذا الحدث العالمي، والاطلاع على خطط عمل اللجان المساندة والاستعدادات قبل انطلاق الرالي.
وأكد أن الإجراءات التنفيذية الاستباقية للحدث تسير بشكل جيد وفق الخطة الاستراتيجية التي وُضعت للعمل في وقت سابق لإنجاح هذا الحدث المسجل باسم المملكة كأول جولة من بطولة كأس العالم فئة (باها).