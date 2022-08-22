مكة المكرمة.. الإعلان عن الحدود النهائية لمنطقة "الزهور" في الشوقية

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن الحد النهائي لمنطقة "الزهور" بحي الشوقية بمدينة مكة المكرمة، والذي تقع في نطاقه المنطقة الخاضعة للتطوير على مساحة 1,293,389مترًا مربعًا، على أن يتم لاحقًا الإعلان عن أرقام العقارات المستهدفة بالهدم والإزالة وآلية استقبال مستندات الملكيات.