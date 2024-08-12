مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11740 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 31.03 نقطة ليقفل عند مستوى 11740.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 251 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 154 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات مجموعة إم بي سي، والبابطين، وتشب، وساكو، وتنمية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الباحة، والفخارية، وشاكر، وأسواق المزرعة، وعذيب للاتصالات الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.05% و7.69%.
فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، وسماسكو، والباحة، وشمس هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ومياهنا، ومعادن، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 237.02 نقطة ليقفل عند مستوى 25284.32 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليون سهم.