مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11740 نقطة

وكانت أسهم شركات مجموعة إم بي سي، والبابطين، وتشب، وساكو، وتنمية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الباحة، والفخارية، وشاكر، وأسواق المزرعة، وعذيب للاتصالات الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.05% و7.69%.