"موهبة" و"كاوست" توقعان مذكرة لتعزيز قدرات الموهوبين السعوديين

وأضافت: "في ضوء رؤية المملكة الطموحة والتحول غير المسبوق، نستثمر في الجيل القادم من العلماء السعوديين والمبتكرين ورجال الأعمال وأصحاب الرؤى، ونحن على ثقة من أنه من خلال مذكرة التفاهم هذه، يمكننا تعزيز جهودنا التعاونية لتطوير المواهب مما يساعد في بناء مستقبل مستدام ومزدهر للمملكة".