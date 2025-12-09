تنظيم الإعلام يعاقب 9 أشخاص لنشرهم محتوى إلكترونياً محرّضاً على الإخلال بالنظام العام

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام صدور قرارات بحق تسعة أشخاص بعد نشرهم محتويات مخالفة لنظام المطبوعات والنشر، وذلك استنادًا إلى ما رفعته لجان النظر المختصة. وأوضحت الهيئة أن المخالفات شملت مواد تُحرّض على الإخلال بالنظام العام أو التأثير على المصلحة الوطنية أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع، في مخالفة صريحة لأحكام المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني.