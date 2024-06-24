49 ْمئوية.. "الأحساء" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

وتوقّع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات منطقة الباحة.